Amanda ganha mais de R$ 4 milhões após vencer o BBB23. Entenda

Amanda Meirelles foi escolhida pelo público como a campeã do BBB23. Ao voltar para o mundo real, a médica vai ganhar muito mais que os R$ 2,88 milhões do prêmio em dinheiro: ela deve receber um valor superior a R$ 4 milhões.

A maior bolada da história do BBB será apenas uma parte do que Amanda ganhará, já que ao longo da temporada ela acumulou outros prêmios, como três carros da Chevrolet.



A picape S10 Midnight, conquistada durante uma prova do anjo no primeiro mês do programa, tem o preço mínimo de R$ 310 mil. Na última prova da competição, Amanda garantiu a vaga na final após um longo período de resistência e, de quebra, ainda ganhou um Equinox RS, que é comercializado a partir de R$ 216 mil.

Por fim, ao ganhar o primeiro lugar da edição deste ano, Amanda também ganhou um modelo que ainda não é vendido no Brasil, uma picape Silverado, que é avaliada em R$ 500 mil, no mínimo.

Além de todos esses prêmios, a médica também acumulou várias conquistas ao longo do reality junto aos patrocinadores das provas. Foram eles: R$ 60 mil entre créditos em farmácia, lojas de roupa e varejo virtual; R$ 13 mil para aluguel de imóveis; R$ 25 mil em financiamento on-line e 100 mil milhas aéreas para viagem.