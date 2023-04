Amante do samba e cinegrafista de novelas: conheça Thiago Motta, morto após Fla-Flu

O torcedor do Fluminense Thiago Leonel da Motta, 40 anos, assassinado a tiros no último sábado (1º/4), pelo inspetor de Polícia Penal Marcelo de Lima em um bar na Zona Norte do Rio de Janeiro, após a partida entre Flamengo e Fluminense, foi cinegrafista da TV Globo e participou de diversas produções em streamings como Encantado’s da GloboPlay e Eleita do Prime Video, além de novelas e obras de sucesso na emissora como A Grande Família.

Thiago também era sambista e foi um dos fundadores do grupo Samba Pra Roda. Nas redes sociais da banda, os colegas lamentaram a perda: “A partir de agora, toda vez que nos reunirmos vai faltar um amigo, um irmão, um colega de trabalho e um incentivador dos nossos encontros repletos de samba e alegria. Toda vez que tiver Samba Pra Roda, você será lembrado. Obrigado por tudo e por tanto, você foi um cara gigante na vida de quem teve a sorte de cruzar contigo”, diz o texto.

Confira o post:

Quem também lamentou a morte do cinegrafista foi o ator Lúcio Mauro Filho. “Meu coração amanheceu nublado com a triste notícia da partida precoce e violenta do meu querido Thiago Motta. Em 2004, um ano após o nascimento do meu filho, uma briga nas arquibancadas do Maracanã me acendeu um alerta sobre as prioridades da vida. Agora eu tinha uma família formada por mim e nada justificaria uma exposição a tanta violência gratuita”, relatou o ator.

Na sequência, ele exaltou o colega de trabalho: “Meu amigo Thiago era um profissional exemplar. Um fera das lentes, que operou a câmera de trabalhos fundamentais na minha carreira, como a Grande Família. Um colega doce, querido por todos. Amante do samba, da boemia, do bom papo, sempre posicionado. Estou estraçalhado. Meu querido amigo partiu, tomando tiros num bar enquanto assistia seu Flu enfrentar o meu Fla. Hoje não tem comemoração. Só tristeza e saudade. Meus sentimentos a toda a família, amigos e colegas de trabalho desse grande cara”. Veja:

“Puxa! Que horror!!! Thiagão, querido, sempre com alto astral e parceiro de cena jogando com a gente em cena com sua câmera! Meus sinceros sentimentos a família”, comentou Evandro Mesquita.

Briga por causa de pizza

O policial penal Marcelo de Lima teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, após passar por audiência de custódia nesse domingo (2/4).

O crime teria sido motivado, de acordo com testemunhas, pela disputa de uma pizza em um restaurante. Além de Thiago, outro homem — Bruno Tonini Moura — ficou ferido na confusão.

Para o juiz Bruno Rodrigues Pinto, da Justiça do Rio de Janeiro, “a periculosidade do custodiado, evidenciada na gravidade concreta do delito, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social”. O magistrado destacou ainda que, até o momento, não há elemento que comprove que Marcelo de Lima teria agido em legítima defesa.

Veja o momento em que o suspeito dá tiros no bar:

O momento dos disparos no torcedor que morreu, aparentemente parece ser execução. pic.twitter.com/aGOtqnvq0c

— Central do Flu (@CentralFlu02) April 2, 2023