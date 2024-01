Amcham apresenta na 2ª feira pesquisa sobre projeções econômicas

Estudo foi realizado em parceria com o PoderData; evento “Plano de Voo Amcham 2024” será na sede da B3, em São Paulo

A Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil) promoverá o evento “Plano de Voo Amcham 2024” na 2ª feira (5.fev.2024). O Poder360 é parceiro na realização. Reunirá 150 CEOs e presidentes de empresas para discutir as perspectivas e desafios econômicos do ano. Será na sede da B3, em São Paulo, às 9h25. Inscreva-se aqui para acompanhar ao vivo.

No encontro, o CEO da Amcham, Abrão Neto, apresentará a pesquisa “Plano de Voo 2024”, com 775 empresários brasileiros. Foi realizada em parceria com o PoderData, divisão de pesquisas do Poder360. Traz o impacto da aprovação da reforma tributária, as prioridades da agenda econômica do governo em 2024 e o impacto das eleições norte-americanas no Brasil. Foi realizada de 3 a 18 de janeiro.

A abertura do evento será às 9h25, com Marcelo Marangon, presidente do Citi Brasil e presidente do Conselho da Amcham Brasil. A apresentação da pesquisa “Plano de Voo 2024” será às 9h35.

A partir das 9h45 serão realizados painéis. O encerramento do evento será às 12h45.

“Cenário Político no Brasil em 2024 e Eleições nos Estados Unidos”, às 9h45: Christopher Garman, managing director for the Americas do Eurasia Group. “O Brasil e o Contexto Econômico Mundial: Perspectivas para 2024”, às 10h15: Mario Mesquita, economista-chefe do Itaú. “Perspectiva de Investimento Estrangeiro no País”, às 10h45: Gilson Finkelsztain, CEO da B3; Marcelo Marangon, presidente do Citi Brasil; Tito Andrade, sócio da Machado Meyer; Marco Castro, sócio-presidente da PwC Brasil. “Perspectiva dos Setores Econômicos”, às 11h30: Alfredo de Goeye, CEO da Sertrading; Andrea Rolim, ex-presidente Brasil e vice-presidente da América Latina na Kimberly Clark e conselheira de Administração Grupo Fleury; Luciana Staciarini Batista, presidente da Coca-Cola no Brasil e da Cone Sul. “A agenda econômica do governo federal”, às 12h15: Paulo Roberto Simão Bijos, secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento.