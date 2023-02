América-MG e Cruzeiro jogam na Arena BRB Mané Garrincha; siga pré-jogo

Times se enfrentam, neste sábado (4/2), às 16h30, em duelo que o Metrópoles Sports traz para Brasília; siga o pré-jogo antes da bola rolar 04/02/2023 15:32, atualizado 04/02/2023 15:43

Breno Esaki/Especial Metrópoles

América-MG e Cruzeiro se enfrentam, neste sábado (4/2), na Arena BRB Mané Garrincha, em jogo que o Metrópoles Sports traz para o Distrito Federal.

A bola rola às 16h30 e você acompanha tudo aqui no Metrópoles.

América-MG e Cruzeiro se enfrentam no primeiro clássico mineiro da temporada. O Coelho lidera o grupo B do estadual, enquanto a Raposa tenta chegar à liderança da chave C.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!

Mais lidas