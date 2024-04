Aniversário de Brasília fechará trânsito da Esplanada no fim de semana

A Esplanada dos Ministérios ficará fechada para trânsito de veículos entre as primeiras horas deste sábado (20/4) e o fim de domingo (21/4), devido aos eventos em comemoração ao 64º aniversário de Brasília.

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) informou que o trânsito será interrompido nos dois sentidos da via, das 23h59 de sexta-feira (19/4) até as 23h59 de domingo (21/4).

A pasta orienta aos motoristas que queiram aproveitar o evento a estacionarem na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto; nos setores Bancários Norte e Sul; nos setores de Autarquia Norte e Sul; ou nos anexos dos ministérios.

A Polícia Militar (PMDF) e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) farão controle do tráfego nas proximidades da Esplanada dos Ministérios.

“Para maior facilitar o atendimento à população, estaremos todos os dias com dois pontos da Cidade da Segurança Pública, um na Torre de TV e outro na Esplanada dos Ministérios, com delegacia móvel, atendimento pré-hospitalar e base para os operadores de segurança. O objetivo é garantir que todos possam festejar com harmonia o aniversário de nossa cidade”, afirmou o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar.

Também haverá programação de shows nas torres de TV e de TV Digital, mas não há previsão de interdição do trânsito nesses locais nem nas outras regiões administrativas com eventos marcados por ocasião do aniversário de Brasília – Brazlândia, Planaltina e Santa Maria.

Programação No gramado da área, a festa começará no sábado (20/4), às 18h. A primeira artista a se apresentar é a cantora Adriana Samartini. Às 20h, será a vez do grupo de pagode Di Propósito. O DJ Alok se apresentará a partir das 22h, no Palco Pirâmide.

No dia do aniversário da capital federal, no domingo (21/4), DJs infantis iniciarão as apresentações às 14h, e artistas locais vão tocar a partir das 18h.

O youtuber Luccas Neto participará das festividades às 16h, e a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro se apresentará às 18h30.

Na Arena Hip-Hop, também na Esplanada dos Ministérios, a programação iniciará às 13h de domingo (21/4), com apresentação de DJs, cantores de rap e batalha de MCs.

Segurança As forças de segurança terão como base a estrutura da Cidade Policial, montada ao lado do Museu da República, a partir desta quinta-feira (18/4). Câmeras e drones serão usados pelas equipes para auxiliar o trabalho dos policiais.

No sábado (20/4), haverá linhas de revista nos acessos à Esplanada dos Ministérios e será proibida a entrada com objetos perfurocortantes.

Também estarão vetados:

Sprays e aerossóis; Artefatos explosivos; Armas de fogo em geral; Drones não-autorizados; Garrafas de vidro e latas; Fogos de artifício e similares; Apontador a laser ou similares; Malas, pastas, caixas e similares; Churrasqueiras de qualquer tamanho; Latas, copos, garrafas, coolers e isopor; Animais em geral, com exceção de cães-guia; Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira; Barracas e similares de qualquer tamanho ou tipo; Fogões e similares que usem gás e/ou eletricidade; Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo; Máscaras de qualquer tipo e tamanho, exceto as de proteção facial; Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar ou não bandeiras e cartazes; Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo; Bolsas e mochilas com mais de 100cm na soma das dimensões dos três lados (altura, largura e profundidade); Armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural (tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas); Quaisquer outros itens a serem divulgados pelas autoridades, com antecedência mínima de 24 horas da operação, e que possam comprometer a segurança. Celular roubado A Delegacia Móvel da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ficará instalada na Cidade Policial, no sábado (20/4) e no domingo (21/4). Qualquer pessoa poderá registrar ocorrências e bloquear celulares roubados ou furtados, por meio do programa Fora da Rede.

“O número do Imei [Identificação Internacional de Equipamento Móvel, da sigla em inglês] não será obrigatório no caso de registro presencial em delegacia. No entanto, ele facilita o processo de validação das informações, garantindo o efetivo bloqueio [do telefone]”, destacou a SSP-DF, por meio de nota.