Amigos batem recorde e ficam dentro de bar por 48 horas em Belo Horizonte

Três amigos permaneceram em um bar por 48 horas em Belo Horizonte e quebraram um recorde de permanência dentro do mesmo estabelecimento. A brincadeira aconteceu no Rei do Pastel, um dos mais queridos da capital mineira. O grupo, formado pelos estudantes Diogo Neiss, Lucas Chelala e Eduardo Alvares, chegou no local às 16 horas do dia 12 de janeiro e saíram às 16 horas do dia 14 de janeiro. O recorde anterior era de 24 horas. Durante o período em que estiveram no bar, localizado no bairro Savassi, eles apreciaram todo o cardápio. A equipe participante seguiram as seguintes regras: não sair do estabelecimento, exceto para fazer necessidades em banheiros de estabelecimentos próximos, usar um grande número de expressões para acionar o garçom, zerar o cardápio e avaliar o que for consumido pelo Twitter e atualizar a lista de presença com todos que passarem por lá. O desafio foi transmitido em perfis pelas redes sociais.

