Amigos de Bolsonaro temem supergrampo ao conversarem pelo telefone

Medo do supergrampo de Moraes faz amigos e familiares tomarem cuidado com os assuntos tratados nas conversas por telefone com Bolsonaro 19/01/2023 2:00, atualizado 18/01/2023 19:40

Vinícius Schmidt/Metrópoles

Amigos e familiares que telefonaram para Jair Bolsonaro nos últimos dias evitaram discutir questões políticas e outros temas sensíveis com o ex-presidente. Todos estão com medo de serem grampeados pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

A precaução também se estende às conversas telefônicas com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Bolsonaro segue hospedado numa mansão em Orlando, nos EUA. Ele trocou de número de celular na semana passada por medo de estar grampeado.

O ex-presidente tem certeza de que suas ligações e mensagens são interceptadas pelo STF.

