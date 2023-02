BBB23: Key admite se incomodar com representatividade de Fred Nicácio

Key Alves reclamou de Fred Nicácio durante conversa com Larissa e Fred no almoço da Xepa do BBB23. A jogadora de vôlei, que já admitiu desconforto com a religião de matriz africana do médico, criticou o discurso do oponente sobre representatividade.

“O que me incomoda muito é a pessoa ficar o tempo inteiro usando de que está aqui para ser representi… representativa…”, tentou falar Key, engasgando na palavra “representatividade”.

Key Alves critica Fred Nicácio no BBB23 – Metrópoles

“Representatividade”, ajudou Larissa. A atleta prosseguiu diminuindo a militância de Nicácio a favor da população negra e contra a intolerância religiosa.

“Representativa de algo como se ninguém aqui fosse. Está todo mundo representando alguma coisa aqui, entendeu? Por que o dele é mais do que dos outros?”, indagou ela.

Assista:

além de criticar a religião, agora a key tá dizendo que não concorda com o fred nicacio falando sobre a sua representatividade #bbb23 pic.twitter.com/lbVRrZXcJj

— grazi (@grxzinha) February 24, 2023