Ana Clara fala sobre a estreia do novo reality: “Muito empolgada”

Ana Clara está aproveitando os dias de Carnaval para se divertir e descansar porque depois de BBB24 ela estreia um novo reality na TV Globo. A apresentadora esteve na Marquês de Sapucaí no primeiro dia de desfile das escolas do Grupo Especial e conversou com a coluna com exclusividade.

Durante o bate-papo, ela contou que o momento é esse: “É o que dá pra curtir, depois acabou, deu. Depois, é só trabalho. A gente dá uns pulinhos, umas fugidinhas, mas vai dar certo”, garantiu ela.

Sobre a estreia do programa, Ana Clara definiu como está se sentindo: “Eu estou muito ansiosa, muito feliz, não vejo a hora de chegar o dia. Estou me preparando, organizando a minha mente, meu corpo. Estou muito animada, muito empolgada”.

Detalhes da nova atração da TV Globo Para quem curte Ana Clara Lima e pedia o retorno da apresentadora ao Big Brother Brasil, a coluna Fábia Oliveira traz uma ótima notícia em primeira mão: a artista vai comandar um novo reality show na TV Globo. Porém, desta vez, a atração é para revelar um novo cantor.

Um passarinho verde revelou para esta colunista que o programa se chamará Estrela da Casa e também será de convivência 24 horas. Segundo a fonte, será meio vibes BBB, mas com o objetivo de escolher um personagem ligado à música.

Estrela da Casa está previsto para estrear no segundo trimestre, mas já está com as inscrições abertas. Inclusive, nas chamadas, a ruiva é quem convoca o público a participar, ressaltando que, se a pessoa tem talento, deve se candidatar.

Atualmente, Ana Clara Lima está no comando do Mesacast, podcast que recebe famosos para comentar os últimos acontecimentos do BBB24. Antes, a mocinha ficava à frente do Rede BBB, que agora tem Thais Fersoza e Ed Gama como apresentadores, que recebem o eliminado da semana para uma sabatina sobre a participação na produção dirigida por Boninho. Ela ainda pode ser vista em Túnel do Amor, no Multishow.