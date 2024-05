Indireta de Camila para Buda em bolo tem história e a gente te explica

Camila Moura surpreendeu a todos ao publicar uma foto com um bolo, na noite de sexta-feira (3/5), trazendo uma mensagem bem sugestiva: livre/livramento. A situação foi encarada como uma indireta para o ex-marido, Lucas Buda, principalmente porque, horas antes, esta coluna havia revelado que o ex-BBB já estava com um novo amor.

Pois bem. Acontece que esse não foi o único motivo que fez com que Camila Moura disparasse essa indireta bem direta ao ex. A coluna Fábia Oliveira descobriu que ontem (3/5), a professora e o ex-BBB completariam nove anos de casados. Por isso, ela posou com o bolo em comemoração ao que chamou de livramento.

Vale lembrar que Camila pediu o divórcio litigioso de Buda, quando ele ainda estava confinado do BBB24. Na ocasião, a decisão foi tomada depois que o capoeirista flertou e jogou alguns charmes para Pitel, outra participante do reality. Poucos dias antes do professor sair do programa, a Justiça havia aceitado a solicitação da separação.

Camila Moura faz post após Buda ter novo affair revelado

Fila andou e Lucas Buda tem novo amor A coluna Fábia Oliveira revelou, com exclusividade, que Lucas Buda fez a fila andar e já está com um novo amor. O ex-BBB vive um romance com uma cantora de São Paulo. Trata-se de Nina Capelly.

A artista tem 27 anos e canta funk. No Instagram, ela acumula mais de 115 mil seguidores.

Segundo fontes da coluna, Lucas Buda e Nina estão juntos há duas semanas e se conheceram através da empresária da cantora. O corre é que a moça está apaixonada.

Ainda de acordo com fontes, a cada ida de Buda à São Paulo, os dois se encontram e têm vivido esse romance, que já não é mais tão sigiloso assim. Isso porque os pombinhos têm se beijado para quem quiser ver, sem mistério.

Vale pontuar também que, há alguns dias, esta colunista que vos escreve revelou que, para amigos próximos, Lucas já vinha dizendo que não queria mais reatar o casamento com Camila Moura. Nesta sexta-feira (3/5), inclusive, o ex-casal completaria nove anos de casados. Ou seja, a fila andou pra valer!