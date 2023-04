Ana Clara sobre aplicativos de namoro: “Sou bloqueada em todos”

Ana Clara Lima abriu o jogo sobre as paqueras e relatou que não se dá bem em aplicativos de namoro. A apresentadora revelou que já entrou em diversas plataformas, mas sempre tem o perfil denunciado pelos usuários.

“Sou bloqueada em todos! As pessoas denunciam o meu perfil achando que é fake. Cheguei a experimentar de curiosidade, mas não rolava”, explicou, em entrevista ao Jornal Extra.

Sobre as paqueras, Ana Clara pontuou que vai atrás dos caras quando percebe que eles estão receosos. “Eu até sei que tem muita gente do meio artístico que se acha especial e tal. Eu não, não deixo de fazer nada na minha vida. E ninguém descobre. Se percebo que os caras têm receio de se aproximar, mas eu estou a fim, eu mesma chego neles”, completou.

Ana Clara é a nova apresentadora do Túnel do AmorApós uma temporada no comando do reality show Túnel do Amor, Marcos Mion deixou o programa. A Globo, então, escolheu Ana Clara para apresentar a segunda temporada da atração que será exibida no Multishow e no Globoplay em 2023.

Experiente em realities, com participação no Big Brother Brasil 18 e passagem marcante no comando de programas sobre o famoso reality show em edições posteriores, a apresentadora agora comandará dez duplas de amigos separados por um túnel com o desafio de encontrar o crush ideal.