Ana Maria Braga e Globo fazem acordo para pagar R$ 45 mil após erro no programa ‘Mais Você’

A apresentadora Ana Maria Braga e a TV Globo foram condenadas a pagar R$ 45 mil a jornalista e escritora Lilian Honda. Há 15 anos, a apresentadora leu o trecho do livro “Saudades da Encoxada na Pia”, escrito por Lilian Honda, mas atribuiu a obra à escritora Martha Medeiros. Além de errar o nome da autora, a emissora errou o nome do livro ao publicar uma matéria no blog do programa: “Todo Homem Sofre de Síndrome de Paulo Maluf” foi o título incorreto utilizado pela produção. Lilian decidiu entrar na Justiça por violações ao direito autoral e tanto a apresentadora como a emissora foram condenadas em primeira e segunda instâncias. Ana Maria e a TV Globo apresentaram uma série de recursos desde 2009, o que resultou na demora no desfecho do caso.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A jornalista se sentiu ofendida com a confusão e ressaltou que os direitos autorais são garantidos por lei. Honda ainda afirmou que era obrigação da emissora conferir a autoria das obras antes de publicá-las. “A própria Martha Medeiros negou ser autora do texto”, também argumentou a autora. A Globo ressaltou, no documento do acordo entre as partes, que não se trata um reconhecimento de culpa. O veículo ainda estabeleceu uma cláusula de confidencialidade, sob pena de multa. A negociação foi homologada pelo juiz Danilo Barioni, do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Leia também

Thais Fersoza vira meme ao usar celular em entrevista com Fernanda no ‘Bate Papo BBB’



Raul Gil anuncia aposentadoria aos 86 anos durante programa de Luciano Huck



*Conteúdo produzido com auxílio de IA