Ana Maria Braga quebra protocolo e homenageia Faustão ao vivo na Globo; assista

Fausto Silva, o glorioso Faustão, está completando 72 anos nesta terça-feira (2/5) e seu aniversário não passou despercebido pela ex-colega de emissora, Ana Maria Braga. A apresentadora, inclusive, decidiu quebrar os protocolos da Globo e homenageou o amigo, ao vivo, durante o Mais Você.

“Quem está fazendo aniversário hoje é o Faustão. Um beijo, meu amigo. Saudades. Parabéns mesmo, viu Faustão!?”, disse Ana Maria antes de encerrar o programa desta terça.

Vale lembrar que Faustão deixou a Globo em 2021 e, atualmente, apresenta o Faustão na Band, na Bandeirantes. O famoso e clássico Domingão, que durante muitos anos foi comandado por ele, passou a ser apresentado por Luciano Huck.

Essa não é a primeira vez que Ana Maria “quebra protocolos” durante o programa ao vivo. Há algumas semanas, a apresentadora recebeu a ex-BBB Sarah Aline e, no papo com a psicóloga, ela confessou que não queria estar ali conversando com ela, dando a entender que torcia para que ela não fosse a eliminada daquele Paredão do BBB 23.

“Primeiro, devo-lhe confessar de novo que eu não esperava ter você aqui hoje (risos). Eu estava torcendo pra não te ver aqui hoje”, disse Ana Maria durante o Café da Manhã com Eliminado.

Ela completou: “É feio falar isso? Não, agora já está no fim do jogo”, falou aos risos e sendo complementada por Louro Mané. “Já pode ter opinião certeira sim”, disse o papagaio.

Sarah Aline também riu da situação e confessou ficar feliz em saber da opinião de Ana. “Olha, fico feliz em saber disso, mas estou honrado em estar aqui com você. Mas eu ia amar te ver mais pra frente”, falou a ex-sister.