Casa de Vidro: Paula elogia Gabriel, mas diz que não o pegaria. Saiba!

A biomédica, Paula Freitas, de 28 anos, participante da Casa de Vidro, revelou durante conversa com fãs que estão presentes no Shopping Via Parque, que achou o modelo Gabriel Tavares bonito, mas que não o pegaria.

De acordo com a paraense, ela não tem interesse, pois Gabriel já se relaciona com uma cantora famosa.

Entre as curiosidades divulgadas pela Globo, Paula sonha em casar e ter filhos, mas descarta qualquer possibilidade de envolvimento dentro da casa. “Não quero nem saber de homem na minha vida. Atrapalha o jogo, preciso de dinheiro”, disse a biomédica, que está solteira após terminar um relacionamento de 6 anos em 2022.

