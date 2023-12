Análise de pedidos de refúgio no Brasil cresce 240% em 2023

Secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho diz que atos normativos do governo Lula agilizaram o processo

PODER360 28.dez.2023 (quinta-feira) – 9h38



O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou em 2023 um aumento de cerca de 240% na análise de pedidos de refúgio no Brasil em relação ao ano passado. Ao jornal Folha de S.Paulo, o secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, disse que atos normativos do Ministério da Justiça agilizaram o processo. Foram analisados 140 mil pedidos de refúgio de janeiro a dezembro de 2023, ante 41.000 em 2022. “A expectativa é que em 2024 a gente possa continuar com essa marca histórica construída através de iniciativas e novas políticas que a secretaria implementou”, afirmou Arruda Botelho.