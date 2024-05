Anápolis (GO) inaugura unidade de restaurante popular

Goiânia – O município de Anápolis, a cerca de 55 km da capital goiana, inaugurou maus uma unidade de restaurante popular na cidade, em parceria com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). A sexta unidade da rede foi inaugurada na última sexta (10/5), no Bairro Filostro Machado, na região Leste, e vai servir 300 refeições diárias pelo valor de R$ 2.

O equipamento, que está inserido numa área pública que conta com um Centro de Formação (Cenfor) e um Centro de Referência de Assistência Social (Cras), se soma aos que existem no Bairro Morumbi, na região Sul; no Recanto do Sol, na região Nordeste; e no Bairro de Lourdes, na região Leste. Há ainda um na Vila Jaiara, na região Norte, e outro no Setor Central.

Todas as refeições servidas no local têm cardápio definido por nutricionistas, para garantir segurança alimentar à população. A rede agora passa a oferecer quase 3 mil refeições por dia para a população em situação de vulnerabilidade de Anápolis.

Dona Preta, moradora do Filostro há mais de uma década, comemorou a abertura do novo Restaurante do Bem. “Estou muito feliz com a inauguração desse restaurante aqui no Filostro. A alimentação é muito cara e ter comida boa e barata para nós aqui é muito importante”, disse.

“Nós tínhamos dois restaurantes, na Jaiara e no Centro. Inauguramos mais quatro e, onde inauguramos, é importante. Pensamos como um todo, para atender a população de todas as regiões da cidade. Aqui, com o Filostro, vamos atender o extremo leste”, destacou o prefeito Roberto Naves, que reforçou ainda a intenção de abrir uma nova unidade na região Oeste, para servir bairros como a Lapa e a Fabril.

Com informações da Prefeitura de Anápolis