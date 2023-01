Anderson Torres agora afirma que Bolsonaro nunca mais o procurou

Anderson Torres disse a amigos que não recebeu nem um telefonema de Jair Bolsonaro, seu ex-chefe, após ter se tornado alvo da Justiça 14/01/2023 6:00, atualizado 13/01/2023 17:29

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres tem espalhado que Jair Bolsonaro não o procurou após ter se tornado alvo do Supremo Tribunal Federal por suspeita de ter sido conivente com os atos terroristas que aconteceram em Brasília no último domingo (8/1). Torres disse a amigos do Rio de Janeiro que não recebeu nenhuma ligação de solidariedade do ex-chefe.

Aos amigos, o delegado sustentou que, mesmo estando em Orlando, mesmo lugar que Bolsonaro passa as férias, não foi contactado pelo ex-presidente.

Torres reclamou também do abandono de Eduardo Bolsonaro, com quem sempre teve uma relação pessoal. Eduardo, segundo o ex-ministro disse a amigos, não o telefonou e nem mesmo fez acenos públicos nas redes sociais em sua defesa.

Torres deve desembarcar no Brasil neste final de semana e irá se entregar à Justiça. O ex-ministro é alvo de um mandado de prisão.

Além da suposta conivência com os atos terroristas, a Polícia Federal também o investiga por ter achado em sua casa uma minuta de um decreto que mudaria o resultado das eleições.

Bolsonaristas extremistas invadiram o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde deste domingo (8/1), às 15h45

Pouco antes, os manifestantes antidemocráticos adentraram no Congresso Nacional e do Palácio do Planalto à força

Bolsonaristas entrando no Supremo Tribunal Federal

Bolsonaristas entrando no Supremo Tribunal Federal

Dentro do órgão, manifestantes depredaram patrimônios públicos

Bolsonaristas extremistas invadiram o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde deste domingo (8/1), às 15h45

Pouco antes, os manifestantes antidemocráticos adentraram no Congresso Nacional e do Palácio do Planalto à força

Bolsonaristas em frente ao STF

Imagens mostram depredação no STFMetrópoles

Bolsonaristas no STF

Bolsonaristas ocupam e depredam plenário do Supremo Tribunal Federal

Policiais reagiram com bombas de gás lacrimogênio

Portas e janelas de vidro foram quebradas nas casas dos três poderes: Executivo, Lesgislativo e Judiciário

Clima é de tensão

Bolsonaristas invadem e depredam STF

