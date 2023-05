André Fernandes critica ação de Alexandre de Moraes contra Telegram: ‘Até esquerda enxerga o absurdo’

Nesta quinta-feira, 11, o programa Pânico recebeu o deputado federal André Fernandes. Em entrevista, ele falou sobre as ações do ministro Alexandre de Moraes e o Telegram após a rede disparar um comunicado contrário ao PL das Fake News. “Está nítido, inclusive, entre gente de esquerda. Você vê editoriais grandes. É absurdo, ele [Moraes] não usou nenhuma lei para determinar que o Telegram colocasse aquela mensagem desmentindo a anterior. Baseado em qual lei? Não existe essa lei”, argumentou. “Não existe esse precedente, existem alguns que dizem que são mais de esquerda e estão começando a enxergar que isso é um absurdo. Estão enxergando isso, até a própria esquerda”, acrescentou o deputado cearense.

Com passagem no parlamento do Estado do Ceará e hoje na Câmara dos Deputados, Fernandes avalia que existe uma mudança na maturidade da oposição no Congresso Nacional. “Acredito, sim, que devemos amadurecer. A oposição já amadureceu bastante se for comparar com o parlamento eleito em 2018, no Congresso Nacional. Acredito que já teve uma bela mudança, temos reuniões semanais onde a gente decide o que deve ou não fazer”, apontou. “Nunca vai estar bom, eu mesmo coloco uma crítica construtiva contra mim. Várias vezes eu pensei que poderia ter feito esse mesmo assunto, essa mesma coisa, de um tom diferente, que não me causasse 50 mil de indenização para um jornalista”, acrescentou.

Confira a entrevista de André Fernandes na íntegra