Andressa Urach perdoa ex-marido, mas nega segunda chance: “Amigos”

Andressa Urach publicou mais um vídeo em seu canal do YouTube e, dessa vez, explicou que conseguiu se resolver com o seu ex-marido, Thiago Lopes. Os dois decidiram manter a amizade por conta do filho Leon, de pouco mais de um ano. Entretanto, a modelo negou uma segunda chance ao empresário.

“A gente não voltou. Nós só decidimos ser amigos por causa do Leon, precisamos criar o Leon juntos. Apesar de todos os problemas que passamos, estamos bem”, declarou Urach.

A modelo, então, explicou que os dois passaram por momentos difíceis recentemente. “O perdão sempre vence. Se eu voltar, eu mesma vou falar para vocês. Mas eu acredito que isso não vai acontecer, não estamos cogitando no momento. Passamos por momentos difíceis”, completou.

Com Leon morando com Thiago Lopes, Andressa Urach comemorou o final de semana ao lado do pequeno. “Estou feliz, passei um final de semana maravilhoso com o meu nenezinho”, encerrou.