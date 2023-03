Secretaria de Meio Ambiente participa de oficina para uso sustentável da Mata Atlântica

(Foto: Reprodução)

Entre os dias 06 e 08 de março, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente — participou da última Oficina de Implementação do Planos da Mata. O evento ocorreu na Fazenda Capoava, na cidade de Itú, localizada no interior de São Paulo. Os participantes também visitaram o Centro de Experimentos Florestais do SOS Mata Atlântica.

A oficina teve como objetivo discutir os resultados das etapas anteriores, os desafios e os próximos passos para a implementação, monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. Também incluiu a análise e conclusões dos resultados da Consulta Pública de Percepção Ambiental, além da discussão sobre a integração regional dos planos e demais trocas de experiências.

(Fotos: Reprodução)

As representantes de Teixeira de Freitas estiveram entre os 33 municípios envolvidos, assim como organizações da sociedade civil participantes do projeto, para apresentação dos resultados já obtidos na elaboração dos planos.

(Fotos: Reprodução)

Conheça a iniciativa

O Projeto Planos da Mata é uma parceria entre a Fundação SOS Mata Atlântica e a Suzano Celulose, visando fortalecer a governança dos municípios para a proteção e uso sustentável da Mata Atlântica, aliando desenvolvimento econômico e social por meio da elaboração dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação daMata Atlântica (PMMA).

O PMMA está ligado à proteção da paisagem natural de forma equilibrada na malha urbana. O Plano Municipal de Conservação da Mata Atlântica é previsto na Lei 11.428/2006 regulamentado pelo Decreto 6.660 de 2008.

A população da grande maioria das cidades da Mata Atlântica depende de água proveniente dos remanescentes florestais. Há grande potencial para aplicação de projetos de serviços ambientais no bioma pela rica biodiversidade e elevada capacidade institucional e técnica, favorecendo as inovações, iniciativas, e tornando a região promissora no desenvolvimento de ações e programas nessa linha.

O post Secretaria de Meio Ambiente participa de oficina para uso sustentável da Mata Atlântica apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.