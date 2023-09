Anielle usa avião da FAB para ir à final da Copa do Brasil e é alvo de críticas

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, está sendo criticada nas redes sociais por viajado em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para viajar de Brasília a São Paulo e acompanhar a final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, ocorrido no Morumbi no domingo, 24. Em vídeo publicado nas redes sociais, a ministra aparece dentro da aeronave anunciando uma ação interministerial para combater o racismo no esporte. De acordo com ela, o objetivo é avançar no trabalho da justiça racial em todos os esportes: “Com racismo não tem jogo”, afirma Anielle na gravação, em que também assume ser flamenguista. “Domingo estamos indo ao Morumbi por um excelente motivo. (…) Não só porque sou flamenguista. (…) Como atleta que também sou, entendo que com racismo não tem esporte que sobreviva”, completa.

A ação foi marcada pela assinatura de um protocolo de intenções em conjunto com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e com a presença dos ministros Silvio Almeida, de Direitos Humanos e da Cidadania, e André Fufuca, do Esporte. Embora seja um evento oficial, a publicação gerou uma onda de críticas pelo uso do avião da FAB. Pela legislação, está regulamentado o uso as aeronaves em casos de emergência médicas, razões de segurança e, em último caso, viagens a compromissos oficiais, que seria o caso de Anielle. Entretanto, os cidadãos questionam a coincidência entre a data da ação do governo e a final da Copa do Brasil. “Boa desculpa. Avião da FAB? O que aconteceu com os vários voos diários de Brasília para São Paulo?”, questionou uma seguidora. “Avião da FAB virou “táxi aéreo”. Adivinha quem vai pagar a conta do passeio”, disse outra. “Assinar protocolo de intenções em dia de jogo? Vergonha”, reforçou um terceiro no Instagram.

As críticas pelo uso do avião da Força Aérea Brasileira também não passaram despercebidas pela oposição. “É só coincidência ela ter ido justo no dia da final sendo ela flamenguista, gente. Ela não pôde ir em momento algum antes disso. E o brasileiro segue pagando as viagens a lazer de Lula e seus ministros”, afirmou o líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado Carlos Jordy (PL-RJ). “Mais uma ‘deslumbrada’ que acha que o dinheiro do povo brasileiro dá em árvore. A conta está ficando alta para o povo”, comentou a deputada Carla Zambelli (PL-SP) no X/Twitter. “Bora trabalhar porque a Anielle Franco tem que usar jatinho da FAB pra ir em jogo de futebol com seu dinheiro”, publicou o também deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). O site da Jovem Pan entrou em contato com o Ministério da Igualdade Racial, mas não teve retorno até a publicação deste texto.

