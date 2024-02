Anitta causa tumulto ao chegar na Sapucaí e revela motivo de não desfilar no Carnaval

A cantora Anitta foi uma das presenças na Marquês de Sapucaí na primeira noite dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval 2024 no Rio de Janeiro. A artista, que foi musa de um dos camarotes, revelou que mais que um bom cachê, ela precisa gostar do evento para sair de casa. “Essa presença aqui não é só cachê. Eu amo o Victor, o Antônio, são pessoas que eu já tenho relacionamento próximo há muito tempo”, disse a cantora. “Para eu sair de casa tenho que querer primeiro, aí depois a gente vê as outras questões”, concluiu. Em meio à maratona de apresentações com o Bloco da Anitta, a dona do hit “Joga Pra Lua ” também revelou o interesse se voltar a desfilar, mas disse que neste ano não recebeu convite e, por isso, não estará na avenida.”Não me convidaram, mas quando me chamarem eu vou adorar”, acrescentou.

Anitta também contou como foi o convite para ser musa do Camarote N1. Segundo ela, o convite surgiu depois que ela começou a apresentar o Bloco da Anitta. “O convite veio porque eles viram essa minha homenagem genuína, com nenhuma segunda intenção. Eu queria mesmo fazer essa homenagem para as escolas de samba, e eles me convidaram porque viram que muita gente fora do Brasil estava falando das escolas”, contou. “Eles me convidaram por levar um pouquinho para outros países”, acrescentou. Anitta também revelou que está com um pequeno problema na voz e está se recuperando para continuar a maratona de apresentações que a aguardam.