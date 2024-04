Lula anuncia apoio do governo ao Rio Grande do Sul após temporais

Petista conversou com Eduardo Leite, governador do Estado; no final de semana, a região voltou a sofrer com fortes chuvas e alagamentos

Em rede social, o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (esq.) pediu para que Lula enviasse apoio aéreo para o Estado “imediatamente” Sérgio Lima/Poder360 – 27.set.2023

PODER360 30.abr.2024 (terça-feira) – 20h41



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na noite desta 3ª feira (30.abr.2024) o apoio do governo federal ao Rio Grande do Sul, por causa das fortes chuvas que atingiram o Estado.

Em publicação no X (antigo Twitter), o petista tratou as chuvas como “reflexos” das mudanças climáticas e disse que conversou por telefone com o governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB-RS).

O chefe do Executivo disse ter conversado colocado o governo “à disposição” do Estado e que, “no que for necessário”, irá “somar esforços” ao governo estadual e às prefeituras.

A declaração de Lula se deu minutos depois de Eduardo Leite fazer uma publicação na rede social pedindo para que Lula enviasse “imediatamente” todo o apoio aéreo possível para o Rio Grande do Sul. No post, Leite marcou o perfil oficial do presidente e afirmou que dezenas de municípios estavam em situação de emergência por conta das chuvas.

O governo acrescentou que já tratou da situação com os ministros José Múcio (Defesa), Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e Paulo Pimenta (Secom) e com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), e que o governo já havia enviado apoio, mas que o Estado iria precisar de “muito mais”.

Minutos depois da 1ª publicação, Leite compartilhou mais um tweet confirmando a conversa com Lula, que havia assegurado o apoio do governo federal. No post, disse que os esforços para resgatar a população afetada pelos temporais era “prioridade absoluta”.

CHUVAS NO RIO GRANDE DO SUL O Rio Grande do Sul voltou a sofrer com temporais nesta semana. Até esta 3ª feira (30.abr), ao menos 11 estradas no Estado foram bloqueadas por causa dos temporais que atingem a região desde o último fim de semana. Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), outras 5 vias estão parcialmente interditadas, com relatos de erosão do asfalto e pistas submersas.

De acordo com previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o Rio Grande do Sul e o litoral sul de Santa Catarina registrarão acumulados de chuvas superiores a 60 mm (milímetros)/h (hora) ou acima de 100 mm/dia. Por isso, há grande risco de alagamento e transbordamento de rios, além de novos deslizamentos de encostas.

Segundo a Defesa Civil, 76 cidades do Rio Grande do Sul registraram algum tipo de dano ou ocorrência provocado pelas chuvas intensas até as 16h desta 3ª (30.abr). No Estado, há 242 pessoas em abrigos públicos e 95 desalojadas. Outras 18 estão desaparecidas.