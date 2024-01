Ano-Novo: fiéis da umbanda e do candomblé fazem oferendas na Prainha

Para comemorar o novo ano, centenas de brasilienses se reuniram na Praça dos Orixás, no Lago Paranoá, desde a tarde deste domingo (30/12). O local, conhecido como Prainha, tradicionalmente movimenta os fiéis da umbanda e do candomblé do Distrito Federal.

Além de fé e esperança, as comemorações do Réveillon Cidade Luz 2024 na Prainha conta com muita música. Na véspera do Ano-Novo, as celebrações foram iniciadas com samba da Aruc e segue pela madrugada, quando o grupo Obará se apresenta.

Fieis Prainha 1

Seguidores da umbanda e do candomblé fazem oferendas na Prainha Vinícius Schmidt/Metrópoles

Fieis Prainha 2

Seguidores da umbanda e do candomblé cantam Vinícius Schmidt/Metrópoles

Fieis Prainha 3

Seguidores da umbanda e do candomblé celebram chegada de 2024 Vinícius Schmidt/Metrópoles

Fieis Prainha 4

Velas acendidas na Prainha do Lago Paranoá Vinícius Schmidt/Metrópoles

Fieis Prainha 5

Prainha do Lago Paranoá é muito procurada no Ano-Novo Vinícius Schmidt/Metrópoles

Fieis Prainha 6

Fiel acende vela na Prainha do Lago Paranoá no Ano-Novo Vinícius Schmidt/Metrópoles

Fieis Prainha 7

Fiel oferece rosa branca na Prainha do Lago Paranoá Vinícius Schmidt/Metrópoles

Fieis Prainha

Oferenda na Prainha do Lago Paranoá Vinícius Schmidt/Metrópoles

Vestidos de branco, alguns fiéis já eram vistos no local com oferendas aos Orixás para iniciarem o novo ano repleto de paz. Eles ofereciam principalmente garrafas de espumante, velas e rosas às entidades.

Filho de Xangô, Iomar Instiin, de 64 anos, frequenta o local há muitos anos e sempre vem acompanhado com a sua casa de umbanda. “Compartilhar esse espírito é muito importante para o ser humano, né? Nós precisamos nos agarrar ou ter um corrimão de fé para a gente poder ser socorrido, chegar até o Pai, para poder as nossas angústias ser dissolvidas, nossos sonhos poder ser realizados de alguma forma”, comenta o servidor público.

Segundo Iomar, hoje é um dia de celebração e agradecer por tudo que foi conquistado no ano: “Hoje, viemos fazer a oferenda para Iemanjá, Oxum, que é a mãe das águas. Hoje é mais celebração, porque os fundamentos são feitos dentro dos terreiros, dentro dos seus cultos, nas cerimônias religiosas”.

Por ser um espaço acolhedor, a Prainha é um dos lugares favoritos no Distrito Federal na virada do ano. Isso não é diferente para Ana Silva, de 54 anos, que lembra a importância de respeitar todas as religiões e suas manifestações.

“O que a gente deseja para 2024 é mais respeito e saúde. Isso daqui é muito importante, muito bonito a festa, é uma confraternização de pessoas unidas da religião e também pela luta contra o preconceito”, afirma.