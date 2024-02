Antony Blinken se reúne com Lula em meio à crise diplomática entre Brasil e Israel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, em Brasília, nesta quarta-feira, 21. O encontro ocorre em meio à crise diplomática entre Brasil e Israel, após declarações do mandatário brasileiro comparando as ações israelense na Faixa de Gaza ao Holocausto. Durante a reunião, a expectativa é que o secretário aborde o conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas, que tem gerado tensões internacionais. Os Estados Unidos devem apresentar um pedido de cessar-fogo perante ao Conselho de Segurança da ONU. Além disso, Blinken deve destacar o apoio norte-americano à presidência do Brasil no G20 e à parceria bilateral pelos direitos dos trabalhadores.

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Mathew Miller, afirmou que os EUA discordam das declarações de Lula sobre o conflito em Gaza. Blinken deve comunicar essa posição ao presidente brasileiro durante o encontro em Brasília e a conversa também deve abordar a cooperação na transição para a energia limpa e as comemorações do bicentenário das relações diplomáticas entre Brasil e EUA. Após a passagem por Brasília, Antony Blinken seguirá para o Rio de Janeiro, onde participará da reunião de ministros das Relações Exteriores do G20. O objetivo é engajar líderes mundiais em questões como paz, estabilidade, inclusão social, combate à desigualdade e à crise climática.

*Reportagem produzida com auxílio de IA