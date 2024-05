Galpão é consumido pelo fogo em Itamaraju

Uma internauta registrou nas primeiras horas desta terça-feira (21) de maio, um grave incêndio que destruiu as dependências de uma propriedade rural na região de Itamaraju.

O galpão da propriedade Monte Sinai, próximo do bairro Corujão, onde as chamas rapidamente alastraram e avançou pelas edificações, destruindo o local.

As chamas assustaram moradores, no entanto, alguns tentaram debelar o fogo.

Algumas horas mais tarde a equipe do Corpo de Bombeiros de Teixeira de Freitas, estiveram no lugar na tentativa de promover o rescaldo.

Populares notificaram as autoridades sobre o incidente.

As causas do incêndio no galpão ainda são desconhecidas. Mas as autoridades devem investigar e descobrir se foi algo criminoso ou acidental.