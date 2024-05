Anvisa determina recolhimento de lotes de detergentes Ypê

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu uma determinação para o recolhimento de lotes de detergentes da marca Ypê devido a um possível risco de contaminação microbiológica. A fabricante, Química Amparo, identificou alterações no odor dos produtos e iniciou o recolhimento imediatamente. Os detergentes afetados incluem as variedades de limão, maçã, neutro, capim limão, coco e clear care. A Anvisa também ordenou a suspensão de todas as unidades produzidas entre julho e dezembro de 2022, com final de lote 1 e 3. Segundo a Anvisa, a fabricante disse ter identificado “desvio em resultado de análise de monitoramento de parâmetro de produção que ensejam potencial risco de contaminação microbiológica”. Em nota, a empresa disse que “após uma rigorosa análise interna”, identificou mudança no odor tradicional do produto de limpeza, sem potencial risco à saúde ou à segurança dos consumidores, “porém, em alguns casos, perceptível ao olfato”.

É importante ressaltar que não há proibição da comercialização dos detergentes, mas apenas um bloqueio e recolhimento dos lotes específicos. A medida foi tomada como precaução para garantir a segurança dos consumidores, evitando possíveis riscos à saúde. Os consumidores que adquiriram os detergentes Ypê das linhas mencionadas devem verificar o lote do produto e, caso seja identificado como final 1 ou 3 e produzido entre julho e dezembro de 2022, devem entrar em contato com a fabricante.

