Anvisa vai priorizar registro de dispositivos para diagnóstico de dengue

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta quarta-feira, 6, que vai priorizar, em caráter de urgência, todos os pedidos de registro de dispositivos destinados ao diagnóstico da dengue, como os testes utilizados em laboratórios e farmácias para identificar a doença. A decisão da diretoria colegiada abrange as solicitações em andamento e também as que forem protocoladas nos próximos 60 dias. A pedido do Ministério da Saúde, a agência informou que está analisando a possibilidade de comercialização de autotestes para dengue. “O objetivo é ampliar o fornecimento de meios eficazes para o diagnóstico precoce da doença, permitindo uma resposta mais rápida no controle da epidemia”, iniciou a Anvisa, em nota. “Também terão prioridade os pedidos de Certificação de Boas Práticas de Fabricação de empresas fabricantes de testes para dengue, garantindo a qualidade e a segurança desses produtos”, completou.