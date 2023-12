Saiba os números sorteados na Mega da Virada com prêmio recorde de R$ 588 milhões

O maior prêmio da história da Mega da Virada foi sorteado pela Caixa Econômica na noite deste domingo, 31 de dezembro de 2023. Com valor recorde de R$ 588.891.021, as dezenas escolhidas foram definidas aleatoriamente ao lado de auditores do Ministério da Fazenda e da Caixa. Com opções entre 01 e 60, foram definidos seis números. São elas: 24, 56, 33, 48, 21 e 41. Não há acúmulo do prêmio. Ou seja, se ninguém acertar os seis números, a próxima aposta sorteada vai para jogos com cinco números acertados ou menos.

*Esta matéria está em atualização.