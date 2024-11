Any Gabrielly fala sobre retorno como Moana em evento da Disney

A cantora e atriz Any Gabrielly, que dá voz à personagem Moana no Brasil, compartilhou sua experiência ao revisitar o papel que a lançou ao estrelato. Em entrevista exclusiva no D23 Brasil, evento que acontece neste final de semana em São Paulo, Any falou sobre a conexão emocional com o papel e a evolução pessoal e profissional desde a primeira vez que dublou a personagem.

Any destacou como a relação com sua própria irmã mais nova a ajudou a dar vida às cenas de Moana 2 com sua irmãzinha, uma nova personagem na história. “Lembrava da minha irmã no processo inteiro”, compartilhou a atriz, emocionada.

Esse vínculo pessoal trouxe naturalidade e profundidade ao trabalho de dublagem, já que, para Any, a relação de Moana com a irmã era algo que ela vivia em sua própria vida.

Sobre as mudanças que percebe na própria carreira e habilidades, Any mencionou o amadurecimento técnico e emocional. “O amadurecimento vocal, eu cresci, mas eu acho que também o emocional”, afirmou. Ela ressaltou que voltar ao personagem com o público já ciente da importância e do impacto do filme torna essa nova etapa ainda mais especial.

Ainda no clima de descontração, Any imagina como seria Moana vivendo no Brasil, brincando que a protagonista ficaria mais “soltinha” e teria um look diferente para enfrentar clima brasileiro.