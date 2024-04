Ao lado de Janja, Lula diz que era “apaixonado” por Benedita da Silva

“Pode ficar com o Pitanga que agora eu tô casado”, brincou o presidente durante o ato de filiação de Anielle Franco ao PT

atualizado: 3.abr.2024 (quarta-feira) – 0h15

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta 3ª feira (2.abr.2024) que era “apaixonado” pela deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), mas que ela preferiu seu marido, o ator Antônio Pitanga. Deu a declaração durante o ato de filiação da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, ao PT. O evento foi realizado no Circo Voador, na Lapa (Rio). A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, estava presente. “Durante muito tempo, o sonho do [Leonel] Brizola era tirar a nossa querida Benedita do PT. E ela não saia, não saia. E eu era apaixonado por ela, mas ela preferiu o Pitanga do que a mim […] Casar com a Janja e esquecer de vez a Benedita. Pode ficar com o Pitanga que agora eu tô casado”, brincou o petista.

Assista (23m30s):