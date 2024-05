Lula fala em levar premiê japonês a churrasco para convencer país a comprar carne brasileira

Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu nesta sexta-feira (3) ao primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, que o país asiático comece a comprar carne brasileira, um pleito feito desde 2005.

Em declaração à imprensa após reunião bilateral no Palácio do Planalto, o petista falou em tom de brincadeira para o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), levar o líder japonês a uma churrascaria em São Paulo. Alckmin e Kishida cumprirão agenda na capital paulista nos próximos dias.

“Se tiver em São Paulo, Alckmin, por favor, leve o primeiro-ministro Fumio para comer um churrasco no melhor restaurante de São Paulo, para que na semana seguinte comece a importar nossa carne, para poder gerar desenvolvimento”, disse Lula.

Kishida, por sua vez, não mencionou o assunto em seu discurso.

A abertura do mercado japonês para a carne brasileira é um pleito antigo do governo brasileiro —o Brasil já exporta frango para o país asiático.

Hoje, o Japão importa carne bovina principalmente de dois fornecedores: Estados Unidos e Austrália.

O argumento dos negociadores brasileiros é que a carne do país não competirá com a produção local no Japão. Isso porque a carne brasileira seria usada como insumo para outros processados.

Outra argumentação é que as condições sanitárias hoje são muito melhores do que em 2005.

Mesmo que o Japão abra seu mercado para a carne brasileira, ela entraria no país pagando um imposto superior ao aplicado aos produtos americanos e australianos. Acordos comerciais entre o Japão e esses países garantem a eles a aplicação de um imposto menor.

Apesar dessa taxação, diz o Itamaraty, o produto brasileiro seria competitivo no mercado japonês.

