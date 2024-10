Ao lado de Jerônimo, Caetano comparece a seção de votação em Camaçari e acusa Elinaldo de formar “grupo de agiotagem oficial”

Rodeado por apoiadores vestidos de vermelho, o candidato à prefeitura de Camaçari, Luiz Caetano (PT), compareceu a sua seção de votação no Colégio Municipal São Tomaz de Cantuária, neste domingo (27), menos de duas horas depois do seu opositor, Flávio Matos (União). Ao seu lado, estiveram presentes o governador, Jerônimo Rodrigues; o secretário estadual, Afonso Florence; e a candidata a vice, Pastora Déa.

Logo na entrada da seção, Luiz Caetano conversou com jornalistas sobre o retrospecto da campanha e expectativas do resultado das urnas. “A gente entra na seleção hoje, no dia 27 de outubro, com a certeza e nós vamos dar esse presente a Camaçari e ao presidente Lula”, afirmou. “A mensagem é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de dizer ao povo de Camaçari que eu quero agradecer a cada um de vocês pelo apoio que me deu. Nós ganhamos no primeiro turno, pegamos bem no primeiro turno porque o povo participou. Nós vencemos a máquina pública, nós vencemos o sistema da prefeitura”, completa.

Foto: Francis Juliano / Bahia Notícias

Ao se referir aos rivais, que buscam a sucessão na Prefeitura, o candidato petista se refere ao gabinetes como “agiotagem oficial” e “viciados”. “Nós vencemos um povo viciado, o prefeito [Elinaldo Araújo] que organizou uma agiotagem oficial no seu gabinete e no gabinete do presidente da Câmara [Flávio Matos]. Nós vencemos, vencendo porque estamos junto com o povo e assim vamos vencer agora para poder mudar a Camaçari”, declarou.

A fala do candidato vem após uma série de embates entre os postulantes à prefeitura de Camaçari, nas últimas semanas. Enquanto Caetano vincula a imagem de Elinaldo e Flávio ao jogo do bicho e agiotagem, o grupo do União Brasil fala em tráfico de drogas e facções do lado petista. Uma das denúncias do grupo de ACM Neto diz respeito a uma invasão de um comitê no distrito de Monte Gordo.

Foto: Francis Juliano / Bahia Notícias

Sobre o tema, Caetano afirma ao Bahia Notícias que o ato parece “organizado”. “Parece uma coisa organizada por eles mesmos, é a impressão que se tem. Eu não tenho mais informações porque eu estava ontem em carreata o dia todo, e obviamente fazendo a campanha, mas eles são capazes de tudo, é uma quadrilha que está guiando Camaçari, eles institucionalizaram agiotagem aqui”, reforça o candidato.

“Então nós estamos, cada vez mais, apurando as coisas e será entregue à polícia militar e à justiça, que eles vão descobrir imediatamente quem foi. E foram eles mesmos”, conclui. Ao seu lado na votação, a Pastora Déa, candidata a vice na chapa de oposição, falou ao Bahia Notícias sobre a expectativa de adesão dos cristãos à campanha do PT.

Foto: Francis Juliano / Bahia Notícias

“O voto evangélico é como qualquer outro voto, porque são pessoas também que têm direito de exercer a sua cidadania. O que a gente fica muito entristecido é quando os líderes não permitem que suas ovelhas pensem, que suas ovelhas tenham suas opiniões”, afirma a líder religiosa. Para Déa, é necessário ter uma visão mais equilibrada sobre os posicionamentos políticos dentro da religião.

“E o que mais nos entristece é que não é questão de causa, não é questão de objetivo deles, porque tem cidades que essas mesmas pessoas fecham com a esquerda, porque são de seus próprios interesses. Mas quando é na cidade que eles não têm interesse, que eles estão envolvidos com o outro lado, com o outro governo, aí já não presta mais. Então essa é a questão de duas, dois pesos e duas medidas, é muito complicada”, conclui