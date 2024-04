Doente, ex-assessor de Bolsonaro apela: “Vão me deixar morrer aqui?”

Ex-assessor e espécie de “faz-tudo” da família Bolsonaro, Waldir Ferraz, conhecido como “Jacaré”, foi a um hospital particular no Rio de Janeiro e fez um apelo dramático: “Vão me deixar aqui até morrer?”, escreveu o jornalista de 72 anos. O questionamento fez parte de uma reclamação direcionada a uma empresa de plano de saúde. Na publicação, em um pedido de ajuda, ele marcou o ex-presidente da República e outros políticos bolsonaristas.

Jacaré também fez um relato em vídeo: “Estou aqui na emergência da Unimed da Barra [da Tijuca] desde as 8h da manhã esperando uma ambulância para ir a um hospital fazer um procedimento cirúrgico. Arrancar uma unha. Se não gastasse tanto com futebol e propagandas inúteis, teria tudo isso [atendimento]. Mas os c#na!h#s querem investir em outras coisas que não têm nada a ver com a saúde. Sabe que horas são [agora]? Oito horas [da noite]. E até agora não veio a janta. Tá pior que hospital público”.

Jair Bolsonaro e Waldir Ferraz

Ao fim, ele mostra um dedo do pé com a coloração cinza. O vídeo é acompanhado de um texto, atribuído a um assessor, que pede ajuda a Ferraz. Na publicação, ele marcou os perfis de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e deputados estaduais e federais bolsonaristas.

Há décadas ao lado de Bolsonaro, Waldir Ferraz foi candidato a deputado federal em 2022. Na campanha, ele gastou R$ 103 mil e obteve 1.967 votos, não conseguindo se eleger.