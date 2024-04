Ao vivo: Autoridades participam de seminário da Esfera Brasil

Campos Neto, Paul Prates e Rodrigo Pacheco são alguns dos participantes do “Seminário Brasil Hoje 2024”

Na foto, o presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, durante entrevista ao jornal digital Poder360, em agosto de 2023; Campos Neto é ums do participantes do seminário desta 2ª feira (22.abr) Sérgio Lima/Poder360 17.ago.2023

O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e outras autoridades dos Três Poderes participam nesta 2ª feira (22.abr.2024) do “Seminário Brasil Hoje 2024”, realizado pelo grupo Esfera Brasil, em São Paulo.

Leia programação completa 9h15 – abertura | Três Poderes: Diálogos sobre o Brasil

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado e do Congresso; Cármen Lúcia, ministra do STF (Supremo Tribunal Federal); Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública. Mediação: Nizan Guanaes, publicitário e empresário

10h – painel 01 | Eleições: Unindo ideias, moldando futuros

Juliano Medeiros, ex-presidente do Psol; José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil e ex-presidente do PT; Felipe Carreras (PSB-PE), deputado; Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa. Mediação: Luiz Gustavo Bichara, advogado

10h40 – painel 02 | Do campo à indústria: integração e inovação nas cadeias produtivas

Geyze Diniz, economista; Pedro Lupion (PP-PR), deputado; Gilberto Tomazoni, CEO da JBS; Kátia Abreu, ex-ministra da Agricultura. Mediação: Raquel Landim, jornalista da CNN Brasil

11h20 – painel 03 | Sustentabilidade jornalística: novas possibilidades

André Ramos Tavares, ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral); Clécio Luís (Solidariedade), governador do Amapá; Gervásio Maia (PSB-PB), deputado; Marcelo Lacerda, empresário; Marta Schuh, diretora do Departamento de Defesa e Segurança da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). Mediação: Raquel Landim

12h05 – keynote speaker | Brasil e sua geopolítica

Gilberto Kassab, secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo e presidente do PSD (Partido Social Democrático). Participação: Elisa Veeck,

13h30 – painel 04 | Novos tempos, novos investimentos

Bruno Dantas, presidente do TCU (Tribunal de Contas da União); Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia; Daniel Vorcaro, dono do Banco Master; Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual; Radamés Casseb, CEO da Aegea. Mediação: Thais Herédia, jornalista da CNN Brasil

14h15 – painel 05 | COP da Floresta – Belém do Pará

Helder Barbalho (MDB), governador do Pará; Ana Cabral, CEO da Sigma Lithium; Jean Paul Prates, presidente da Petrobras; Rafael Tello, Diretor de Sustentabilidade da Ambipar. Mediação: Thais Herédia

15 – painel 06 | Segurança pública cria estabilidade econômica

Roberto Campos Neto, presidente do BC; Luis Henrique Guimarães, conselheiro da Cosan, da Moove, da Compass e da Vale; Pierpaolo Bottini, advogado; Mario Sarrubbo, secretário nacional de Segurança Pública. Mediação: William Waack, jornalista da CNN Brasil