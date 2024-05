Acompanhe a inaugurarção do Hospital Estadual Costa das Baleias na cidade de Teixeira de Freitas, com 216 leitos (30 de UTI adulto e pediátrica), que foi projetado para atender 21 municípios no extremo sul e beneficiará cerca de 800 mil habitantes.

O evento será conduzido pelo governador Jerônimo Rodrigues, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.