Ao vivo: Lula anuncia medidas para ajudar o Rio Grande do Sul

O presidente visita nesta 5ª feira (6.jun) as regiões afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o Estado

Na foto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante cerimônia no Palácio do Planalto, na 2ª feira (3.jun) Sérgio Lima/Poder360 – 03.jun.2024

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anuncia nesta 5ª feira (6.jun.2024), em Arroio do Meio (RS), medidas do governo federal para ajudar o Rio Grande do Sul a se recuperar dos estragos causados pelas fortes chuvas que atingiram o Estado em abril e maio. O petista viajou para o Sul na manhã desta 5ª feira (6.jun), acompanhado pelo governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB).

É a 4º visita do presidente ao Rio Grande do Sul desde que o Estado passou a enfrentar uma das maiores enchentes de sua história.

O canal do jornal digital Poder360 no YouTube transmitirá ao vivo o anúncio. O início está previsto para às 14h40, mas pode haver atraso.

Assista:

Relembre a lista de viagens anteriores de Lula ao Rio Grande do Sul:

2 de maio – visitou a cidade de Santa Maria pela 1ª vez depois da tragédia climática. Tinha programado o sobrevoo de regiões afetadas na ocasião, mas cancelou o compromisso por causa dos temporais; 5 de maio – visitou a cidade de Canoas. Sobrevoou as áreas atingidas na região metropolitana de Porto Alegre, ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL); 14 de maio – visitou a cidade de Canoas novamente. Durante a agenda, se encontrou com Leite para tratar do apoio necessário ao Estado. Ao fim do dia, anunciou o nome de Paulo Pimenta como o ministro extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul, responsável por representar o Planalto na região de forma permanente.