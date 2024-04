Sánchez diz que continuará no cargo de premiê da Espanha

Político passou a ponderar a renúncia depois da abertura de uma investigação contra a sua mulher, Begoña Gómez

Primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez (foto) é filiado ao PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), de centro-esquerda Sérgio Lima/Poder360 – 6.mar.2024

29.abr.2024 (segunda-feira)



O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez (PSOE), anunciou nesta 2ª feira (29.abr.2024) que vai continuar no cargo. Ele considerou renunciar depois da abertura de uma investigação contra a sua mulher, Begoña Gómez.

“Decidi continuar [no governo] e continuar com mais força, se possível”, afirmou. “Assumo perante a vocês o meu compromisso de trabalhar incansavelmente, com firmeza e serenidade, pela regeneração pendente da nossa democracia e pelo avanço e consolidação dos direitos e liberdades”, completou.

Sánchez citou em seu pronunciamento desta 2ª feira (29.abr) a carta que divulgou na semana passada. “Nela, perguntei se valia a pena suportar o assédio que a minha família sofreu durante 10 anos em troca de presidir o Governo da Espanha. Hoje, depois desses dias de reflexão, tenho uma resposta clara”, disse o premiê.

“Se todos aceitarmos como sociedade que a ação política permita o ataque indiscriminado a pessoas inocentes, então não vale a pena. Se permitirmos que o conflito partidário justifique o exercício do ódio, da insidiosidade e da falsidade em relação a terceiros, então não vale a pena”, continuou.

“Não há honra que justifique o sofrimento injusto das pessoas que mais amamos e respeitamos, e ver como se tenta destruir a sua dignidade sem que haja o menor fundamento”, acrescentou.

Apesar disso, ele disse que causaria “danos irreparáveis” à democracia se permitisse “que fraudes deliberadas” orientassem “o debate político”, forçando “as vítimas dessas mentiras a provarem a sua inocência contra a regra mais básica” do Estado de Direito.

“Confundir liberdade de expressão com liberdade de difamação é uma perversão democrática com consequências desastrosas”, afirmou. “Portanto, a questão é simples: queremos isso para a Espanha? Minha mulher e eu sabemos que essa campanha difamatória não vai parar. Sofremos com isso há 10 anos. É sério, mas não é o mais relevante. Aguentamos ela”, disse.

O político afirmou que as manifestações no domingo (28.abr) em favor de sua continuidade no governo espanhol influenciaram “decisivamente” a escolha de não renunciar.

Sánchez é filiado ao PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), de centro-esquerda. Em novembro de 2023, foi reeleito para seu 3º mandato com maioria absoluta no Parlamento da Espanha. Em março deste ano, visitou o Brasil e se encontrou com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

ENTENDA A mulher de Sánchez é acusada de tráfico de influência e corrupção e será investigada por supostamente usar sua posição como primeira-dama para conseguir investimento em um curso de mestrado da Universidade Complutense de Madri, da qual ela é diretora.

A acusação, aceita por um tribunal de Madri, foi feita pela organização Manos Limpias (Mãos Limpas), que afirma ser “anticorrupção”. As provas se baseiam em uma série de reportagens sobre o tema do jornal espanhol El Confidencial.

Em seu perfil no X, Sánchez afirmou que as acusações são baseadas em notícias falsas de “jornais de extrema-direita”. Atribuiu o caso a uma manobra dos partidos PP (Partido Popular) e Vox para enfraquecê-lo politicamente e disse que a ação contra sua mulher foi premeditada.

O Ministério Público da Espanha pediu na 5ª feira (25.abr.2024) que a Justiça espanhola arquive a investigação.