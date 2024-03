Ao vivo: Lula anuncia resultados do PAC Seleções

Serão divulgados resultados do programa para a saúde, educação e infraestrutura social

Na foto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anuncia nesta 5ª feira (7.mar.2024) os resultados do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Seleções para saúde, educação e infraestrutura social. Evento será realizado no Palácio do Planalto.

Também participam o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, o ministro da Educação, Camilo Santana, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o ministro do Esporte, André Fufuca.

