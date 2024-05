Ao vivo: Lula recebe o presidente do Benin

Encontro com Patrice Talon será realizado no Palácio do Planalto; assista, ao vivo, no canal do Poder360 no YouTube

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe nesta 5ª feira (23.mai.2024) o presidente do Benin, Patrice Talon. Os presidentes fazem reunião bilateral e, depois, participam de cerimônia de assinatura de atos.

O encontro será no Palácio do Planalto.

O canal do jornal digital Poder360 no YouTube transmitirá ao vivo a cerimônia. O início está previsto para às 11h, mas pode haver atraso.

Assista:

