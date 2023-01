Apenas 20 carros no Brasil custam menos de R$ 100 mil; veja lista

Em agosto, apresentamos uma análise com as 20 opções de carros que custavam menos de R$ 100 mil. Agora, cinco meses depois, outro levantamento revela que, além do aumento em quase todos os produtos, há um novo carro nessa faixa de preço.

A novidade é o Citroën C3, que chegou em setembro. No entanto, dois modelos da Volkswagen que estão na lista vão dar adeus em breve: Gol e Voyage. Na verdade, apenas algumas concessionárias possuem estoque desses automóveis, que deixaram de ser produzidos em dezembro. Já a Nissan deixou a lista, pois o Versa não tem mais versões que custam menos de R$ 100 mil.

A surpresa positiva fica com a Toyota. A empresa reposicionou o Yaris sedã, que custava R$ 97.290 em agosto, e agora é comercializado por R$ 96.490. Inclusive, esse é um veículo com transmissão automática.

Na disputa do mais barato do país houve uma inversão: em agosto, o zero-quilômetro mais acessível era o Fiat Mobi, neste mês, o Renault Kwid custa menos. O subcompacto da Fiat custava a partir de R$ 64.690 em agosto e agora parte de R$ 68.990, aumento de R$ 4.300. O modelo da Renault era oferecido por R$ 65.790 em agosto e neste mês custa R$ 66.590, alta de R$ 800.

Dois veículos ficaram sem reajuste de preço neste período: Peugeot 208 e Renault Sandero. O primeiro continua custando a partir de R$ 79.990 e, o segundo, de R$ 83.190.

Confira a seguir, por marca, o preço da versão mais barata de cada veículo. São 11 hatches, seis sedãs, duas picapes e apenas um SUV. A Fiat é a marca com mais produtos (5), seguida pela Volkswagen (4) e pela Renault (3).

Chevrolet

Onix R$ 82.490

Onix Plus R$ 87.590

A versão esportiva do Onix, a RS, custa R$ 104.350

Citroën

C3 R$ 69.990

O C3 é o mais novo lançamento entre os compactos

Fiat

Mobi R$ 68.990

Cronos R$ 83.890

Argo R$ 78.590

Strada R$ 99.990

Pulse R$ 98.990

O Mobi é o segundo carro mais acessível do país

Hyundai

HB20 R$ 79.790

HB20S R$ 88.790

O Hyundai HB20 foi o carro de passeio mais vendido em 2022

Peugeot

208 R$ 79.990

Com motor 1.0, o 208 continua com o mesmo preço de agosto

Renault

Kwid R$ 66.590

Sandero R$ 83.190

Logan R$ 88.990

Atualmente, o Kwid é o carro mais barato do Brasil

Toyota

Yaris R$ 94.690

Yaris sedã R$ 96.490

O Yaris é oferecido nas carrocerias hatch e sedã

Volkswagen

Gol R$ 78.160

Polo R$ 83.990

Saveiro R$ 88.470

Voyage R$ 91.800

A Volkswagen deixou de produzir o Gol em dezembro

Quem vai chegar

Com a saída do Gol, a Volkswagen já anunciou que irá introduzir uma nova configuração para o Polo, que terá o sufixo Track. A versão simplificada do hatchback irá estrear em fevereiro e está em pré-venda por R$ 79.990 – preço válido até 31 de janeiro.

O Polo Track irá estrear nos próximos dias para ser o modelo de entrada da VW

Com ar-condicionado, direção elétrica e quatro airbags de série, essa versão do veículo é equipada com o motor 1 litro que rende 77 cv de potência com gasolina e 84 cv com etanol. A transmissão é manual de cinco marchas.

Nota do editor

As imagens podem não representar a versão mais barata do modelo.