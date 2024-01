Apesar de evento no Congresso, bolsonaristas vão evitar tumulto

HUGO BARRETO/METRÓPOLES

1 de 1 Presidente Lula discursa durante sessão destinada à promulgação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45:2019, que instituiu a reforma tributária 1 – Foto: HUGO BARRETO/METRÓPOLESO evento de rememoração do 8 de Janeiro, no Salão Negro do Congresso Nacional, terá quase nenhuma presença de bolsonaristas. Governadores de direita, ligados a Jair Bolsonaro (PL), arrumaram desculpas para não comparecer à solenidade. Deputados e senadores, em recesso, vão evitar ir para não repetir a bagunça da promulgação da reforma tributária.

Essa última parte tem um dedo de Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Os presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente, mandaram avisar que não vão aceitar qualquer tumulto no evento.

Dessa forma, a solenidade será um palco político para Lula (PT). Além do presidente, Pacheco, Alexandre de Moraes e Luis Roberto Barroso farão discursos. A governadora Fátima Bezerra (PT), do Rio Grande do Norte, discursará representando os chefes dos Executivos.

