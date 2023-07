Saúde em Ação: Hospital Municipal realiza 500 cirurgias por mês; confira

Com mais de 15 especialidades médicas, 2 cirurgiões gerais e 2 ortopédicos de plantão, o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas é referência na rede pública de saúde do Extremo Sul da Bahia devido a realização de inúmeros procedimentos cirúrgicos. Mensalmente, são feitas 500 cirurgias na unidade pela equipe médica e com o auxílio de equipamentos modernos e especializados.

O Cell Saver, por exemplo, é um aparelho que oferece ao hospital uma forma fácil de usar e confiável de recuperar e devolver o sangue de alta qualidade do próprio paciente durante procedimentos de perda média a alta de sangue, como em cirurgias nas quais é necessário fazer a transfusão de sangue. Já o arco cirúrgico proporciona a visualização de todas as estruturas internas de um determinado paciente em tempo real e de forma dinâmica — cirurgias neurológicas, cardiológicas e vasculares são alguns dos serviços beneficiados pelo dispositivo.

Equipamentos do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau/Reprodução)

Na finalidade de reduzir as filas de espera das intervenções cirúrgicas, a administração pública promove projetos como o “Mais Saúde, Menos Fila”, que consiste em mutirões para cirurgias de catarata, pterígio, entre outras doenças. Apenas em 2023, a gestão também efetuou mutirões para a correção de fissura lábio-palatal, cirurgias para varizes, perineoplastia e colecistectomia laparoscópica. Desde procedimentos mais complexos com altos índices de sucesso até os menos invasivos, o compromisso com a saúde e bem-estar de cada paciente é evidente em cada etapa do processo.

Cirurgias no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

