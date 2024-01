Apoiadores de Lula comemoram aniversário de 40 anos do MST

PT afirma que a concentração de terras e “improdutividade” tornam a organização e a luta “fundamentais”

Marcha Nacional do MST em frente ao Congresso Nacional, em 2005; movimento foi fundado em 1984 em Cascavel, no Paraná Leonardo Prado -2005

Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usaram seus perfis nas redes sociais para comemorar os 40 anos da fundação do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra) nesta 2ª feira (22.jan.2024). A data é marcada pelo 1º Encontro Nacional do movimento, realizado em Cascavel (PR) em 22 de janeiro de 1984.

“Nascemos há 40 anos pela necessidade do acesso à terra para as populações que foram alijadas desse direito durante a ditadura militar, onde o capitalismo se expande no campo, dando início a expansão da monocultura e do agronegócio”, declarou o perfil oficial do movimento no X (ex-Twitter). “Seguimos em luta! Viva o MST!”, completou.

Em seu perfil no X, o PT (Partido dos Trabalhadores) disse que a concentração de terras e a “improdutividade” nos latifúndios tornam a organização e a luta pela reforma agrária “fundamentais”.

