Após 19 anos, Milton Leite deixará a Globo no fim das Olimpíadas

Depois de 19 anos, o narrador Milton Leite, de 65 anos, sairá da Globo após a cobertura dos jogos Olímpicos de Paris. As Olimpíadas na cidade francesa começarão a partir do dia 26 de julho e vão terminar no dia 11 de agosto.

O locutor esportivo trabalhava na emissora desde 2005. Pela Globo, cobriu quatro olimpíadas e narrou cinco Copas do Mundo. Milton Leite para sua quinta cobertura de jogos olímpicos e já apresentou programas como Grande Círculo, Arena SporTV e SportTV Repórter.

A vontade de deixar a Globo partiu do próprio narrador, diz a emissora, que procurou a direção de Esporte para falar sobre querer mais tempo para se dedicar à família. “Tenho conversado com a minha família desde o ano passado sobre diminuir o ritmo de trabalho”, afirma Leite em nota encaminhada pela emissora.

Em comum acordo, o narrador e o Grupo Globo decidiram que o momento ideal seria após os jogos Olímpicos, evento de multimodalidade que o locutor diz adorar cobrir. “O processo está sendo conduzido de uma forma especial, feito com muito carinho, respeito e delicadeza comigo”, aponta Leite.

Além de Milton Leite, Galvão Bueno e Cleber Machado saíram da emissora recentemente. Contudo, a Globo anunciou nomes como o de Paulo Andrade, ex-ESPN. Luís Roberto, Luiz Carlos Jr, Everaldo Marques, Gustavo Villani e Renata Silveira compõem o quadro de narradores do grupo.