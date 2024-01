Após o acidente de Maraisa, que sofreu um acidente na piscina de um resort em Porto das Pedras, Alagoas, Maiara publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece se preparando para um novo show sozinha. A cantora mostrou que começous as terapias de olho no Carnaval.

“Em clima de show novo!”, declarou Maiara, em um vídeo em que aparece com uma pulseira ILIB, que é uma técnica com efeito antioxidante, com ação anti-inflamatória que resulta na prevenção e tratamento de problemas vasculares, deixando o sangue mais fluído.

Após acidente de Maraisa, Maiara se prepara para novo show sozinha

“Começando as terapias. Estamos aqui com dra. Ana. Já começamos aqui com ILIB. Uma hora de ILIB, doutora, preparando para o Carnaval”, completou a cantora, revelando que ainda passou por exercícios fonoaudiológicos para cuidar das cordas vocais.

Apesar da situação, a equipe de Maiara e Maraísa explicou que a agenda de shows da dupla segue normalmente.

Acidente de Maraísa A cantora Maraisa, dupla sertaneja de Maiara, sofreu um acidente em uma piscina de um resort em Porto de Pedras, em Alagoas, e precisou ser levada ao hospital em uma ambulância. A artista foi encaminhada para uma unidade de saúde em Maceió.

A cantora estava hospedada no Resort Reserva do Patcho. Detalhes do acidente sofrido por Maraisa não foram divulgados.

Comunicado enviado pela equipe de Maiara e Maraisa, nesta quarta-feira (17/1), ao colunista Leo Dias, diz que a cantora recebeu atendimento médico em Maceió e encontra-se bem.

“No final da tarde de ontem, 16 de janeiro, Maraisa, dupla de Maiara, sofreu um incidente no Resort onde estava hospedada (Reserva do Patcho – Porto de Pedras/AL), foi conduzida para um hospital em Maceió/AL, onde foi prontamente atendida e passa bem. A agenda de shows da dupla segue normalmente”, diz a nota.