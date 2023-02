Primeiras vítimas no litoral de SP são identificadas; mortes vão a 48

Na tarde desta terça-feira (21/2), a prefeitura de São Sebastião (SP) divulgou a lista com o nome das 12 primeiras vítimas das enchentes e desmoronamentos decorrentes das chuvas do último final de semana. Outros 9 mortos foram identificados por familiares.

No total, 48 pessoas morreram e 49 seguem desaparecidas. As operações de busca e socorro continuam na região e ainda há pontos de interdição nas estradas Rio-Santos e Mogi-Bertioga.

As vítimas conhecidas até agora são:

Adrian José da Conceição Costa (11 anos);Adriel de Sousa Costa (idade não conhecida);Ângela Benício (idade não conhecida)Ariosvaldo Paes Landim (46 anos);Bruna Benicio (28 anos);Dandara Vida Caze de Souza (10 anos);Donaria Santos Figueredo (idade não conhecida);Eduardo Leonel (11 anos);Ellyza Nayanne Celestino de Lima (9 anos);Fabiane Freitas de Sá (idade não conhecida);Francisco Lara (idade não conhecida);Gabriela Ribeiro (idade não conhecida); Genival Thomas (51 anos);Laiza Vitoria (7 anos);Levy Santos de Oliveira (9 meses);Maria Clara Benicio (8 anos);Maria dos Santos Gomes da Conceição (idade não conhecida);Robério Lima Saldanha (idade não conhecida);Rosângela Sandanha da Silva (idade não conhecida);Samuel de Lima Silva (30 anos);Yan Allyab Celestino de Lima (8 anos).Primos, Eduardo e Dandara estão entre vítimas da chuva no litoral de SP

VelórioA Prefeitura de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, anunciou nesta terça-feira (21/2) a realização de um velório coletivo para 12 vítimas após as fortes chuvas que caem sobre a região.

Do total de mortes, 45 foram na cidade, que decretou estado de calamidade pública e foi uma das mais atingidas pelos temporais. O sepultamento teve início às 11h desta terça na avenida Dr. Altino Arantes, no centro histórico do município.

Na tarde desta terça, a A Defesa Civil de São Paulo fez um novo alerta para temporal no litoral norte paulista. Entre hoje e sexta-feira (24), há previsão de chuvas intensas e contínuas, com descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo.

O volume de chuva esperado para a região é de 200 milímetros. O temporal que atingiu a área no fim de semana teve valor acumulado de 682 milímetros.