Após affair com Giovanna Lima, Leo Bittencourt faz a fila andar

Parece que o affair entre Giovanna Lima e Leo Bittencourt subiu no telhado. Depois de ser visto com a ex-participante do BBB24, a coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que o ator está em viagem romântica pela Chapada dos Veadeiros, em Goiás, com Luana Aguiar.

A moça é irmã gêmea de Lis Aguiar, que integrou o elenco do reality da MTV, De Férias com o Ex Brasil. É modelo e influenciadora digital. No Instagram conta com 180 mil seguidores.

Inclusive, no perfil, ela faz menção a trip, mas sem aparecer ao lado de Leo: “POV: você é a pessoa que quando some, todo mundo sabe que tá no meio do mato”, brincou.

Em cliques na paisagem belíssima de um dos pontos turísticos mais bonitos do Brasil, Luana exibe a beleza, sempre fotografada por uma pessoa que não aparece em seus registros nas redes sociais.

Vocês, caros leitores desta coluna, sabem que se trata de Bittencourt, porque esta jornalista não é baú para guardar que os dois estão vivendo um romance. Eles se seguem na web, mas não costuma interagir nas publicações um do outro, provavelmente, para não dar pistas da relação.

Story de Leo Bittencourt na Chapada dos Veadeiros

Story de Leo Bittencourt na Chapada dos Veadeiros

Story de Luana Aguiar na Chapada dos Veadeiros

Story de Luana Aguiar na Chapada dos Veadeiros

Luana, quando questionada pela coluna, apagou alguns stories, assim como Leo. Ao ser perguntada sobre o relacionamento, a moça não retornou mais o contato.

Sobre Leo, a coluna procurou a assessoria para se manifestar sobre os pombinhos, mas a resposta foi que não comentam a vida pessoal do famoso. Então, tá! Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.

Ator – Leonardo Bittencourt

Ator Leonardo Bittencourt Reprodução/Redes Sociais

CarusoGiovanna no BBB 24

Giovanna: 2 Smart TVs, 5 mil reais em eletrodomésticos e 50 mil reais em dinheiro

Renata-Heilborn-Leonardo-Bittencourt-Carnaval

Após expor traição do marido, Marcelo Courrege, com Carol Barcellos, Renata Heilborn curtiu o Carnaval ao lado de Leonardo Bittencourt Reprodução/Instagram

Giovanna-Lima-líder-BBB-24

Giovanna Reprodução/Instagram