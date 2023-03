Fred Nicácio chora e ameaça desistir da repescagem do BBB23

Fred Nicácio está abalado por ter de voltar a conviver com seus desafetos do BBB23 na Casa do Reencontro, onde os eliminados da edição aguardam disputam uma chance de voltar ao programa por meio de repescagem.

Em conversa com Tina, ele disse que espera que não tenha que ficar muito tempo na presença de Cristian, Gustavo e Key Alves. “Quero ir embora pra minha casa”, disse Fred, visivelmente angustiado

“Ficar do lado desses racistas, dormir do lado desses racistas, olhar na cara desses racistas. Ainda bem que minha cara não disfarça”, justificou ele.

Durante o confinamento no BBB23, o médico foi vítima de intolerância religiosa por parte do trio de participantes, que eram seus aliados no reality.

Ao sair da casa, ele ficou chocado ao ver que a aliança não era recíproca. “Isso não é interpretação equivocada, é julgamento, intolerância religiosa. Isso é muito grave. Isso machuca muito. Isso mata pessoas no Brasil inteiro. Isso destrói fé e aniquila pessoas. Isso é muito sério. Isso machuca a gente”, afirmou ele logo após deixar o confinamento.