Após ataque de bandidos, atleta do Flamengo recupera bens levados

Após o susto de ser atacado por bandidos armados na zona norte do Rio e perder todos os pertences, entre eles o carro e a medalha que tinha acabado de ganhar por conta da vitória do Flamengo no Campeonato Carioca, Matheus Gonçalves pode respirar aliviado.

O jogador do rubro-negro carioca usou as redes sociais, na madrugada desta segunda-feira (8/4), para tranquilizar os fãs e contar que conseguiu recuperar todos os itens levados pelos criminosos.

“Tudo recuperado!! Obrigado a todos, de verdade! Todos bem. Obrigado por toda a preocupação e ajuda! Agradecer pelo livramento e seguir! Estamos juntos”, declarou o rapaz.

Mais cedo, o atleta havia dado detalhes do ataque dos homens armados: “Rapaziada!!! Acabei de ser roubado!!! Levaram meu carro, meus celulares, bolsa, tudo!!! Descendo o morro da Mangueira! Qualquer coisa vocês me falam!!”, pediu ele.

Print Matheus Gonçalves

Após ataque bandidos armados, atleta do Flamengo recupera bens levados Instagram/Reprodução

foto-Flamengo-Matheus-Gonçalves-Carioca-25022023

Matheus Gonçalves abre o placar no primeiro minuto de jogo Igo Estrela/Metrópoles

E continuou: “Botaram o fuzil na minha cara e da minha família! Minha irmã está arrasada, estamos todos bem. Não desejo isso para ninguém. Pior cena da minha vida. Todos bem, só fica a imagem na cabeça. Minha medalha também foi, tudo”.

Logo depois do desabafo, ele relatou que já estava em casa: “Acabei de ser assaltado, mas já cheguei em casa. Quem tiver algum contato e souber quem foi, só preciso dos meus pertences”.

Além da medalha, os bandidos levaram o carro, roupas, celulares e mochila de Matheus Gonçalves. Quando foi roubado, Matheus GOnçalves voltava do Maracanã, onde aconteceu a final da competição regional.

A vitória do Flamengo O Flamengo soltou o grito de campeão, após vencer o Nova Iguaçu na partida de volta da final do Campeonato Carioca, np domingo (7/4). O Rubro-Negro já havia encaminhado o título no jogo de ida ao vencer por 3 x 0. Na volta, fechou o caixão do Laranja Mecânica da Baixada com um gol.

O Nova Iguaçu jogou a final sem sua principal arma. Carlinhos afirmou ter sentido dores antes do jogo e sequer entrou em campo. Além do artilheiro, Bill e Marllon saíram no decorrer da partida, que ocorreu no Maracanã, por lesões.

Sem grandes dificuldades, o time do Flamengo apertava a saída de bola do Nova Iguaçu e incomodava o goleiro Fabrício a todo momento. O adversário tentava fazer o mesmo, mas sem sucesso, assistia os comandados de Tite trocar passes.

O primeiro tempo da partida foi marcado pelo domínio do Flamengo com a posse de bola, enquanto o Nova Iguaçu investia em contra ataques pelo lado esquerdo e chutes de fora da área.

Perto do intervalo, Cebolinha carimbou o travessão do gol de Fabrício e, na sequência, Arrascaeta ficou cara a cara com o goleiro do Nova Iguaçu, que fez grande defesa. Apesar da falta de gols, a primeira etapa do jogo no Maracanã foi intensa.

Na volta, ambos os times estavam melhor para o segundo tempo. No entanto, as ausências começaram a pesar para o lado do Nova Iguaçu e o Flamengo aproveitou para marcar o primeiro gol da partida aos 27 minutos do segundo tempo.

Bruno Henrique saiu do banco de reservas e ainda nos primeiros toques na bola acertou um lindo chute no ângulo. O atacante ainda não havia balançado as redes na atual temporada. Ele, a torcida e os companheiros de time se emocionaram com o gol na final.

O Nova Iguaçu não se deu por vencido e continuou pressionando a saída de bola rubro-negra. No entanto, a Laranja Mecânica da Baixada não teve sucesso e viu o time da casa erguer a taça pela 38ª vez.